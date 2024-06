Eventi Sicilia: tra visite alle piramidi, musica e mostre

Eventi Sicilia: tutte le attività da poter svolgere nella città etnea e provincia nel corso dell'ultimo fine settimana di giugno.

Eventi Sicilia: l’estate in Sicilia brilla con una vasta gamma di gite fuori porta eventi culturali, artistici e musicali, che attraggono visitatori da ogni angolo d’Italia. Con un calendario denso di eventi, l’isola offre un incantevole mix di tradizione e innovazione creativa .Ecco alcuni degli imperdibili e gratuiti eventi per questo weekend.

Eventi Sicilia: Apertura della Piramide

Sabato 29 giugno 2024 dalle ore 15.00 alle ore 18.30, si potrà visitare gratuitamente la Piramide- 38° Parallelo a Motta d’Affermo (contrada Belvedere). L’atteso evento prende il nome “ringraziare l’ingratitudine” metterà al centro il paradosso di certe dinamiche umane. La piramide sarà accessibile internamente tramite un tunnel che conduce dal buio alla luce, rivelando uno spazio concepito come un luogo di riflessione, un tempio della meditazione dedicato a un altro potere: quello della Bellezza.

Eventi Sicilia: festival “Rebound!”

Nel borgo del Castello normanno di Motta Sant’Anastasia, ai piedi della scalinata di via Regina Bianca giorno 29 giugno andrà in scena un evento musicale appartenente alla prima edizione del festival “Rebound!”: una ricca proposta di seminari, laboratori e concerti, per approfondire il variegato mondo delle percussioni. L’ultima giornata, 4 luglio, si terrà allo Zo a Catania. L’evento gratuito del 29 giugno inizierà alle ore 21.00 e metterà in scena “Moto Perpetuo”, concerto per marimba e orchestra da camera.

Eventi Sicilia: mostra d’arte Mujeres

Ultima possibilità per assistere alla mostra d’arte che mette in scena l’intero universo femminile. La mostra si terrà a Palazzo Scammacca a Catania e fino a giorno 30 giugno, alle ore 18.30, si potrà assistere gratuitamente alla mostra Mujeres. Si tratta di una mostra personale di Chiara Manenti, in arte Machi. I dipinti dell’artista siculo-peruviana, dallo stile eclettico, esaltano la singolarità dell’universo femminile tramite ritratti intricati e ricchi di simbolismo. La fusione di elementi essenziali con dettagli sofisticati dona ad ogni opera una profondità che va al di là dell’aspetto esteriore, svelando personalità complesse e caratteri decisi.