Amazon Prime Day 2024, presto 2 giorni di offerte: gli sconti da non perdere

Amazon Prime Day 2024: ecco tutto ciò che c'è da sapere per non perdersi le allettanti offerte di quest'anno.

Amazon Prime Day 2024: presto la decima edizione dell’evento annuale ricco di offerte per i clienti Prime. Quando? Le date da segnare assolutamente sul calendario sono due. Ecco di seguito un’utile guida per approfittare al meglio degli sconti e non lasciarsi scappare l’occasione di risparmiare.

Amazon Prime Day 2024: quando sarà

Il Prime Day inizierà alle 00:01 del 16 luglio, per terminare alle 23:59 del 17 luglio. Durante queste ore, saranno disponibili centinaia di migliaia di offerte su prodotti in tutte le categorie, da articoli di bellezza a quelli di elettronica delle migliori marche.

Le offerte anticipate

Attenzione, però: è possibile usufruire di offerte anticipate già da subito. Per esempio, sono disponibili grandi sconti su una selezione di dispositivi Amazon, inclusi dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Inoltre, i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito.

Ma non è finita qui: per gli amanti dei videogiochi, Amazon propone il Prime Gaming, dal 24 giugno al 16 luglio. Grazie a questa offerta, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi. Infine, con l’offerta Amazon Seconda Mano sarà possibile ottenere il 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi, dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio.

Amazon Prime Day 2024: come non perdere le migliori offerte

Per non perdere nessuna promozione, i clienti hanno la possibilità di impostare promemoria sulle offerte e ricevere consigli personalizzati sui prodotti. Come? Innanzitutto, impostando le notifiche sulle offerte, visitando la pagina di Prime Day sulla shopping app di Amazon per attivare le notifiche desiderate. Anche Alexa può aiutare in questo, chiedendo al dispositivo di aggiungere al carrello un determinato articolo e di avvisare quando un’offerta è disponibile.

Infine, Amazon stesso selezionerà alcuni prodotti che potrebbero interessare al cliente, proponendo così delle offerte personalizzate, anche relative ai prodotti “salvati per dopo”.