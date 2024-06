Mafia, sequestrato patrimonio di un boss: 600mila euro confiscati

Mafia: sequestrato il patrimonio di un boss siciliano. Il Tribunale ha emesso l'ordinanza confiscando beni per oltre 600 mila euro.

La Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha sequestrato l’intero patrimonio intestato ad un boss nisseno, condannato in via definitiva e attualmente detenuto in carcere. Il Tribunale nisseno ha emesso il provvedimento in seno ad un programma di misure di prevenzione atto a colpire cosa nostra.

Raggiunti dal provvedimento:

3 piccole società a lui intestate;

2 terreni;

6 autoveicoli.

Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a 600 mila euro.