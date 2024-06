Catania, autodemolizione e rivendita abusiva: denunciato imprenditore

Denunciato il titolare di una auto rivendita nel catanese. Il titolare non possedeva l'autorizzazione per la rivendita di pezzi usati.

Grazie all’intervento dei Carabinieri di Librino e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) si è scoperta una discarica di auto priva di alcuna autorizzazione, con annesse attività illecite.

Durante l’ispezione è emerso che il titolare possedeva un’autorizzazione solo per il commercio di veicoli, non per la vendita di pezzi di ricambio usati. La vendita abusiva avveniva sia all’interno di un capannone sia in un’area di circa 170 mq, realizzata con una struttura in lamiera e senza concessione edilizia. In entrambe le aree, i militari hanno trovato numerosi scaffali pieni di pezzi di ricambio usati, ma il titolare non era in possesso di fatture di acquisto per quella merce. La provenienza dei pezzi è risultata evidente quando i Carabinieri hanno scoperto sul retro dello stabile cinque auto parzialmente smontate, affidate al proprietario dell’azienda per essere rottamate.

L’auto demolizione si svolgeva in un piazzale esterno mediante l’utilizzo di gru idrauliche, fiamme ossidriche e attrezzi vari, in una zona di stoccaggio non idonea. Ad aggravare la situazione, il grande accumulo di rifiuti. I locali non erano muniti nemmeno di condotte per le acque reflue, perciò durante le piogge, tutto veniva sversato in strada.

Inevitabile la denuncia per la realizzazione di nove depositi non autorizzati, abusi edilizi e mancanza di licenza commerciale.