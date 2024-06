Lavoro Sicilia, assunzioni nei comuni dell’Isola: le posizioni

Nuove oppurtunità di lavoro in sicilia, aperte le candidadure per la selezione di diversi profili professionali, laureati e non.

Prendono il via nuove opportunità di lavoro in Sicilia, grazie a delle assunzioni “lampo”, nei Comuni siciliani. La selezione unica comprende 37 elenchi di idonei per diversi profili professionali, utilizzando una nuova piattaforma telematica, sperimentata dal 2022 dai Comuni Siciliani.

Lavoro Sicilia: elenco idonei, come funziona

La procedura di “elenco idonei” è un sistema di assunzione smart, il quale semplifica il reclutamento di personale negli enti locali italiani abbattendo i tempio lunghi dei normali concorsi.

La procedura è stata adottata da più di 700 enti, 60 in Sicilia, la quale dà la possibilità di assumere in 5 settimane, attraverso un’unica chiamata e una singola prova selettiva.

Lavoro Sicilia: come candidarsi agli elenchi

Per candidarsi bisogna mandare, attraverso la piattaforma telematica di Asmel, la domanda. Le candidature vanno inviate esclusivamente online ed entro il 25 giugno 2024.

Tra i comuni Siciliani che hanno utilizzato già questo sistema sono: Barcellona Pozzo di Gotto, Augusta, Niscemi, Biancavilla, Buseto Palizzolo, Francofonte, Pedara, Viagrande, Nicolosi, Caltavuturo, Petralia Sottana, Rodì Milici, Torregrotta, Castel Di Lucio. I Comuni Siciliani sono stati i primi ad adottare questa metodologia d’assunzione.

Le posizioni sono tra le più variegate, e la selezione è aperta a tutti, sia laureati che non. tutti i requisiti che gli enti richiedono sono disponibili sulla piattaforma.

Terzo Maxi Avviso

Le novità di questo ultimo maxi avviso, riguardano principalmente la quantità di profili ex categoria B ovvero operatori esperti come ausiliari del traffico, collaboratori tecnico/amministrativo, collaboratore amministrativo contabile, collaboratore tecnico manutentivo, ma non solo anche, falegname, giardiniere, muratore e tante altre figure.

I candidati che risulteranno idonei, dopo il superamento di una prova telematica, entreranno a far parte degli elenchi e potranno partecipare agli avvisi di interpello.

Il tempo rimasto per candidarsi è poco, le candidature scadono il 25 giugno 2024.

Per informazioni aggiuntive, Asmelab invita a contattare il supporto via email (asmelab.candidati@asmel.eu) o via telefonica al 0331-1676960.