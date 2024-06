Assunzioni Enel: più di 2000 posti disponibili entro il 2026

Assunzioni Enel, disponibili più di 2000 posti sul territorio nazionali nell'ambito della rete e-Distribuzione e nella Gigafactory 3Sun

Assunzioni Enel: ha recentemente lanciato una vasta campagna di selezione su scala nazionale, con l’obiettivo di assumere 2.000 persone entro il 2026. Questa iniziativa di reclutamento è il risultato di un recente accordo sindacale che prevede l’assunzione di nuovi addetti già entro quest’anno, con 1.200 posti disponibili. Le nuove assunzioni saranno principalmente destinate all’ambito della rete e-Distribuzione e alla nuova Gigafactory 3Sun di Catania.

Le Figure Professionali Richieste

Enel è alla ricerca di diverse figure professionali per supportare le sue attività e i nuovi progetti. In particolare, le posizioni aperte includono:

Addetti alla rete elettrica : professionisti che si occuperanno della manutenzione e gestione della rete di distribuzione elettrica.

: professionisti che si occuperanno della manutenzione e gestione della rete di distribuzione elettrica. Addetti alla gestione delle Centrali Rinnovabili : esperti nella gestione operativa e nella manutenzione delle centrali che producono energia da fonti rinnovabili.

: esperti nella gestione operativa e nella manutenzione delle centrali che producono energia da fonti rinnovabili. Tecnici Specializzati per la Gigafactory 3Sun di Catania: tecnici con competenze specifiche richieste per operare all’interno della nuova Gigafactory, una struttura all’avanguardia dedicata alla produzione di tecnologie solari avanzate.

Le selezioni sono rivolte sia a laureati che diplomati con indirizzo tecnico, in modo da garantire la presenza di personale qualificato e specializzato.

Contratto di Lavoro

L’assunzione avverrà attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato. Questo tipo di contratto offre ai neoassunti la possibilità di acquisire competenze professionali specifiche, affiancando formazione e lavoro pratico, con la sicurezza di un impiego stabile.

Tipologia di Selezione

Il processo di selezione per entrare a far parte di Eneò si articolerà in due fasi principali:

Somministrazione di un test online: una prova iniziale per valutare le competenze tecniche e le capacità dei candidati. Colloquio tecnico-attitudinale in presenza: un’intervista faccia a faccia per approfondire le conoscenze tecniche e valutare le attitudini dei candidati.

Come Candidarsi

Per candidarsi, è possibile consultare il sito ufficiale di ENEL, dove sono pubblicate tutte le offerte di lavoro disponibili in Italia. Sul sito si trovano dettagli sulle posizioni aperte, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura.