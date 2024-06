Con l'arrivo dell'estate tornano gli appuntamenti di Arena Argentina, di seguito tutte le informazioni e la programmazione da Mercoledì 12 a Domenica 30 Giugno.

Per gli appassionati di cinema o per chi semplicemente vuole godersi una serata in compagnia all’aria aperta, gustandosi un bel film che voleva vedere da tempo: torna Arena Argentina, con i suoi appuntamenti settimanali che offrono una ricca varietà di generi per soddisfare tutti gli spettatori.

Biglietto

Intero €4.00

Ridotto under 26 e tesserati Cinestudio €3.00

Ridotto over 65 €3.50

Abbonamento 5 ingressi €15.00

(Per film in anteprima/prime visioni: intero €6.00, ridotto €5.00 e sospesi abbonamenti)

Programmazione