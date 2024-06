Lavoro Sicilia: Ikea, Eurospin e Zangaloro assumono

Lavoro Sicilia: due catene internazionali ed una catena territoriale assumono. Si cercano dipendenti in tutta la Sicilia, ecco i requisiti.

Lavoro Sicilia: Ikea, Eurospin e Zangaloro sono alla ricerca di nuovi dipendenti in tutto il territorio regionale. Se se si è in cerca di un nuovo impiego, dunque, queste aziende possono offrire opportunità interessanti sia di crescita che di esperienza. Di seguito tutte le informazioni per potersi candidare.

Lavoro Sicilia: Ikea assume

Ikea, nota azienda svedese leader nella vendita di mobili propone uno stage al reparto food. Si cerca quindi come nuovo personale chiunque abbia una forte passione per il mondo della ristorazione.

Si offre dunque uno stage di 5 giorni settimanali su 7, per un totale di 40 ore. La sede sarebbe quella di Catania, per un rimborso spese di 850 euro lordi. Per ulteriori informazioni, si consiglia agli interessati di leggere il sito ufficiale dell’azienda.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin ricerca un Capo settore carne Sicilia Occidentale. Ciò che si richiede di fare:

Effettuare sopralluoghi giornalieri nei sui P.V. dell’area assegnata con l’obiettivo di mantenere gli standard;

Supportare il gestore nello sviluppo delle politiche commerciali;

Presidiare la corretta esposizione dei piani promozionali nonché quella dei prezzi;

Monitorare eventuali rotture di stock;

Gestire la comunicazione con i colleghi degli acquisti e con i gestori esterni;

Requisiti: laurea / diploma ad indirizzo tecnico/economico, esperienza pregressa nell’ambito di macelleria, capacità analitica e di organizzazione del lavoro.

Zangaloro: posti a Catania e Palermo

Zangaloro propone molte più possibilità di lavoro in tutta la Sicilia.