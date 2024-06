Lavoro Sicilia, compagnie aeree cercano personale: i requisiti

Lavoro Sicilia: diverse opportunità di lavoro anche negli aeroporti siciliani in vista della stagione estiva. I requisiti richiesti.

Lavoro Sicilia: diverse le opportunità negli aeroporti siciliani. Le compagnie aeree che volano da e per l’Isola, da Palermo a Catania, fino a Comiso e Trapani, hanno infatti pubblicato nuovi annunci per reclutare personale per l’estate 2024. Di seguito i dettagli sulle selezioni, le figure richieste, le sedi e come fare per candidarsi.

Aeroitalia

La compagnia aerea Aeroitalia ricerca assistenti di volo per l’aeroporto di Comiso. Ecco i requisiti richiesti:

Diploma di istruzione secondaria di II grado;

Passaporto UE, senza alcun tipo di limitazione;

Attestato professionale , iscrizione al Registro personale di volo;

, iscrizione al Registro personale di volo; Visita medica IML in corso di validità;

Altezza minima 165 cm (donne), minima 170 cm (uomini);

Buona conoscenza della lingua italiana ed inglese (livello B1);

(livello B1); Disponibilità a lavorare su turni notturni e festivi.

La compagnia offre un’assunzione con contratto a tempo determinato con periodo di prova. Il lavoro si svolgerà in presenza presso la sede della società presente a Comiso. Per candidarsi gli interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: selezioni@aeroitalia.com.

Lavoro Sicilia: Emirates Airlines

Anche la nota compagnia araba è alla ricerca di assistenti di volo in Sicilia. Nello specifico, a Catania si svolgeranno delle selezioni venerdì 21 giugno, alle ore 9.00 presso l’hotel Palace.

La compagnia è alla ricerca di persone con i seguenti requisiti:

aver maturato un anno di esperienza nell’ospitalità o nell’ambito del servizio clienti;

possedere i requisiti necessari per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti;

portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili;

altezza non inferiore a 160 cm;

diploma di scuola superiore;

fluente conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). La conoscenza anche di altre lingue straniere è considerata un plus;

assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme;

flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo e amichevole, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove e di culture diverse.

I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’evento muniti del curriculum vitae aggiornato e di una foto.

Ryanair

Lauda Europe, compagnia aerea che fa parte del gruppo Ryanair, è alla ricerca di hostess e steward da inserire nel proprio equipaggio. Selezioni aperte anche a Palermo.

In particolare, la compagnia è alla ricerca di candidati con i seguenti requisiti:

maggiorenni (dai 18 anni compiuti);

avere un’altezza compresa tra 157 cm e 188 cm;

ottima conoscenza dell’inglese parlato;

avere un passaporto valido;

lavorare in squadra;

disponibilità a viaggiare.

La compagnia offre un contratto a tempo pieno full-time.