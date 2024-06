Eventi Catania, weekend tra fumetti e mare: gli appuntamenti più interessanti

Ecco di seguito alcuni eventi presenti questo fine settimana a Catania da poter svolgere, grazie anche alla complicità del bel tempo.

Questo fine settimana si preannuncia caldo, e, dunque, grazie alle temperature in rialzo sarà possibile fare diverse attività. Di seguito una guida delle migliori proposte culturali e musicali della zona.

Etna comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop

Da giovedì 6 a domenica 9 giugno 2024, presso il centro Le Ciminiere di Catania, si terrà la dodicesima attesissima edizione del Festival Etna Comics. Con oltre 90.000 presenze registrate l’anno scorso, si preannuncia un evento imperdibile per tutti coloro i quali sono appassionati di fumetti, cinema, giochi, videogiochi, musica e cultura tradizionale giapponese. Durante le quattro giornate, i partecipanti potranno vedere mostre, partecipare ad attività, proiezioni, masterclass e conferenze, interfacciandosi con centinaia di ospiti nazionali e internazionali. Insomma, si prospetta un evento imperdibile sia per gli appassionati che non.

International Recycling Tour in Piazza Nettuno a Catania dal 7 al 9 giugno

In contemporanea in ben 16 città di paesi in Europa, Brasile ed Emirati Arabi, l’International Recycling Tour, iniziativa che da anni promuove la raccolta e il riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate fuori casa. La città prescelta quest’anno in Italia è Catania, l’appuntamento è in Piazza Nettuno. Proprio qui le lattine che saranno raccolte daranno anima e corpo a un’installazione particolare.

Odd Clique LIVE ai Mercati Generali

Il tour itinerante della ODD Clique arriva a Catania: si terrà sabato 8 giugno ai Mercatini Generali di Catania. Il collettivo/ label sin dagli inizi ha coinvolto nelle proprie serate i protagonisti delle nuove scene contemporanee. Grazie al bando “Per Chi Crea” con il supporto della SIAE e del Ministero della Cultura, le vibrazioni ibride e contemporanee della ODD Clique si stanno propagando in tutta Italia. Showcase completi di live e dj set, che coinvolgono in ogni tappa artisti e dj diversi. Dopo le date a Torino, Milano e Roma, sabato 8 giugno tocca agli storici Mercati Generali di Catania. In programma un doppio live di sogni a occhi aperti tra soul, elettronica e morbida psichedelia.

Il mare: potersi godere un bagno rinfrescante

Questo fine settimane le temperature saranno molto alte ed il sole splenderà su Catania, ciò permetterà di potersi fare un bagno al mare. Ci si potrà godere il sole ed il mare limpido e cristallino della Sicilia, con il favore delle temperature e senza la preoccupazione del freddo o del mal tempo. Catania e la Sicilia intera offrono luoghi e paesaggi meravigliosi, con un mare altrettanto meraviglioso, per cui si ha l’imbarazzo della scelta su dove andare e potersi godere l’acqua e il sole.