Ex fidanzato stalker, gesti e messaggi provocatori: arrestato

Atti persecutori: misure cautelari per un 32enne che pedinava la ex perseguitandola. Insulti, minacce e pressione contro la vittima.

La Procura ha ottenuto l’applicazione delle misure cautelari per un venditore ambulante indagato per “atti persecutori”. Il Gip del Tribunale di Catania ha autorizzato il provvedimento a seguito delle indagini portate avanti dal pool di magistrati che hanno appurato ripetuti maltrattamenti e atti di stalking da dicembre 2023.

Le aggressioni verbali e le cattive abitudini (legate al consumo di stupefacenti) hanno spinto la ragazza ha chiudere la relazione con l’uomo di 32 anni. L’uomo non ha preso bene la scelta della donna e ha iniziato a mettere pressione affinché la relazione potesse riprendere. “Se non torni con me mi ammazzo“: questo il primo tentativo del 32enne.

A seguito dell’impassibilità della sua ex, l’uomo ha cambiato strategia avvicinandola fisicamente. Appostandosi sotto casa sua, tentando di forzare le serrature, pedinandola per strada, chiamandola al telefono incessantemente… l’uomo ha iniziato un’intensa attività di stalking. L’evento più traumatico è stato il ritrovamento a casa della vittima di un regalo da parte dell’uomo a dimostrazione del fatto che era riuscito ad introdursi facilmente nell’abitazione.

La ragazza ha quindi denunciato l’ex alle autorità che hanno acquisito la documentazione necessaria per convalidare le misure cautelari contro lo stalker.