Aeroporto di Catania: “boom” di arrivi per i ponti del 25 aprile e 1 maggio

Da mercoledì 24 aprile a giovedì 2 maggio è previsto nello scalo etneo un traffico di 332 mila viaggiatori, di cui 195 mila nazionali.

“Boom” di arrivi per l’aeroporto di Catania: si tratta di un numero in crescita dei passeggeri in arrivo (+11,15%) e dei movimenti (+11,7%) rispetto al 2023. Questi sono i principali dati previsionali emersi dalla stima realizzata dalla Società aeroporti Catania, in occasione del lungo ponte delle prossime settimane.

“I numeri previsti per l’aeroporto, rappresentano un chiaro segnale della crescita dello scalo etneo, come snodo strategico per lo sviluppo dell’economia locale. L’aeroporto. sta vivendo una stagione importante e i dati confermano la capacità dello scalo di attrarre compagnie aeree e dei viaggiatori. Ci impegniamo a mantenere servizi efficienti per garantire esperienze di viaggio in sicurezza e di qualità”– ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac.

Anche per i movimenti la stima è in crescita. Nei giorni di festa, infatti, si registreranno 2.120 viaggi con un aumento del 11,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche per le mete internazionali la percentuale sale, registrando un 26,8% a confronto dell’anno scorso.