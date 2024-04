INPS, presentata nuova piattaforma per semplificare iter cassa integrazione

Presentata la nuova piattaforma "OMNIA IS": serve per semplificare l'iter per accedere alla cassa integrazione.

Uno strumento multimediale operativo e informativo a supporto delle aziende, ma anche degli stessi operatori Inps. A partire dal prossimo 2 maggio la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), da parte di datori di lavoro e intermediari, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”, che velocizzerà i tempi di presentazione.

Le sezioni etnee di Ance, Inps e Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno dunque organizzato il convegno svoltosi il 23 aprile dal titolo: “I nuovi servizi informatici Inps: Cigo piattaforma Omnia Is. Le novità in materia di appalti nel decreto Pnrr (dl 19/2024)”.

“Abbiamo organizzato questo evento per presentare la nuova piattaforma sviluppata dall’INPS grazie ai fondi del PNRR – ha affermato Giuseppe Costantino vice presidente di Ance Catania -. Questa sarà l’unica utilizzabile per presentare le domande di cassa integrazione. I dirigenti e i funzionari Inps ne hanno spiegato il funzionamento in maniera pratica: l’obiettivo è evitare che il sistema si blocchi, vogliamo facilitare l’inserimento dei dati e nello stesso tempo l’attività dei consulenti del lavoro, dei datori di lavoro e dei funzionari Inps“.

E ancora: “La nuova piattaforma OMNIA IS è stata strutturata dall’Istituto per agevolare il rapporto tra i consulenti del lavoro che rappresentano le aziende e l’Inps – ha affermato Saverio Giunta direttore provinciale INPS Catania -. Il vantaggio è per entrambe le parti, poiché la piattaforma consente un contatto più immediato, considerata la sua bifaccialità. Le aziende in qualunque momento, durante la fase dell’istruttoria, possono così vedere lo stato della pratica e verificare se necessita di integrazione documentale o di altri chiarimenti, accorciando le tempistiche“.