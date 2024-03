Pasqua 2024, quasi 11 milioni di italiani in viaggio nonostante i rincari: la situazione

Sono 10,5 milioni gli italiani che hanno deciso di passare le vacanze pasquali in viaggio. I rincari, tuttavia, si fanno sentire. Ecco un'analisi della situazione.

Andando a fare compere per il pranzo pasquale e le uova di cioccolato, tutti si saranno accorti dei gravi rincari di quest’anno. Nonostante ciò, sono molti gli italiani che hanno deciso di passare queste vacanze in viaggio. Di seguito un’analisi del fenomeno.

I rincari di Pasqua 2024

Come riportato da Ansa, per le uova di Pasqua nello specifico, si parla di aumenti fino al 40%. Secondo Codacons, infatti, i rincari riguarderebbero tutte le marche delle uova di cioccolato più conosciute, sia quelle per bambini, che quelle per gli adulti. Gli aumenti di prezzo andrebbero in media dal +16% al +24% rispetto allo scorso anno. In generale, come spiega Assoutenti, i prezzi degli alimentari sono aumentati di circa il 4%.

Come al solito, la lievitazione dei prezzi anche per quest’anno ha riguardato i biglietti aerei, costringendo i fuorisede, in alcuni casi, a passare le festività pasquali al nord Italia, senza la propria famiglia. I meno fortunati sono stati sicuramente coloro che non hanno potuto prenotare il biglietto in anticipo per cause di lavoro o studio e che, dunque, hanno dovuto fronteggiare la difficoltà del caro voli.

L’indagine di Federalberghi

Nonostante la difficoltà dei fuorisede nel trovare biglietti economici per tornare dai propri cari al Sud, secondo l’indagine condotta da Federalberghi sono moltissimi gli italiani che passeranno la Pasqua 2024 in giro per il mondo e nello specifico in viaggio per la Penisola: in totale, saranno circa 10,5 milioni i cittadini italiani che andranno fuori dalla propria città per le vacanze pasquali. Il 92% di chi si sposterà resterà nel Bel Paese, mentre l’8% andrà all’estero.

L’indagine, effettuata da Tecnè s.r.l. per Federalberghi, è stata portata avanti nel periodo compreso tra il 18 e il 21 marzo, intervistando un campione probabilistico di 5.022 italiani maggiorenni. Si parla di un giro d’affari di 3,9 miliardi di euro, che riguarda in particolar modo le mete marittime, scelte dal 32,5% dei viaggiatori. Il 28,9% ha invece scelto luoghi d’arte. Al terzo posto tra le preferenze, la montagna con il 21,8%; a seguire i laghi (3,4%) e le terme (2,5%). I ricavi sarebbero potuti essere molti di più se non fosse stato per l’incremento dei prezzi dell’ultimo periodo, che ha portato i viaggiatori a fare particolare attenzione alle spese.

La vacanza fuori dalla propria città avrà per gli italiani una durata media di 3,6 notti, per le quali i viaggiatori prevedono una spesa media pro capite sostenuta comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, pari a 371 euro.

Pasqua 2024: è la Gen Z a viaggiare di più

Sono numerosi gli italiani che hanno deciso di viaggiare durante questo periodo di festa, sì, ma qual è la fascia d’età coinvolta maggiormente in questo fenomeno? Secondo un’analisi condotta da Airbnb, sarebbe la Gen Z, nello specifico i giovani dai 25 ai 29 anni. Sono infatti aumentate del 119% (rispetto allo scorso anno) le prenotazioni da parte di questa fascia d’età. Anche la quantità di coppie avventuriere è aumentata, di quasi il 40%.

Le destinazioni più richieste? Per quanto riguarda quelle estere, Istanbul è al primo posto della top 10, seguita da Stoccolma, Dubai, Miami, Malaga, Siviglia, Santa Cruz de Tenerife, Copenaghen, Isole Canarie e, al decimo posto, Lione. In Italia, invece, si preferisce passare la Pasqua sulla neve, prediligendo mete come Livigno, Torino e Bergamo, poco distanti dalle Alpi.