La Sicilia protagonista in TV su Linea Verde: dove vedere la puntata

Federico Quaranta conduce un viaggio tra i paesaggi e l'artigianato con una puntata dedicata ad un borgo siciliano e alla sua storia.

Linea Verde Start e Federico Quaranta racconteranno la Sicilia, Palermo e il suo artigianato con un altro episodio del programma realizzato in collaborazione con Confindustria volto alla valorizzazione del territorio attraverso le storie di chi lo vive.

Tra innovazione e tradizione l’episodio testimonia l’evoluzione produttiva delle eccellenze di piccole imprese in città di mare. Si parlerà di arte, riciclo, lavorazione del pesce azzurro non solo nel capoluogo ma anche nei dintorni. Il borgo marinaro di Aspra, che si dice risalente alla dominazione araba in Sicilia e che con le sue acciughe fa del settore ittico-conserviero uno dei settori più sviluppati della sua economia locale, sarà un altro protagonista della puntata.

Dal mare arriva cibo, cultura e storia e queste testimonianze ce lo mostreranno. Il Genio di Palermo sarà protettore di questo viaggio attraverso il territorio della Trinacria che fa da sfondo al racconto dei millenari popoli che lo hanno attraversato e plasmato.

L’appuntamento è sabato 16 marzo alle 12:00 su Rai 1. Niente paura se lo si dovesse perdere: il programma è interamente disponibile gratuitamente online sul sito di Raiplay.