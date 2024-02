Catania, bloccata attività illecita di rivendita pezzi auto rubate: la maggior parte sono Fiat

L'attività di rivendita di pezzi di auto rubate e parti di ricambio aveva come sede il garage dell'abitazione del ladro.

Un 38enne di Catania è stato denunciato dai carabinieri della stazione di piazza Dante con l’accusa di riciclaggio di veicoli e pezzi di ricambio rubati. Secondo quanto scoperto dalle indagini, l’uomo avrebbe infatti dato il via ad un’attività di rivendita di pezzi di auto rubate e parti di ricambio provenienti dai veicoli smantellati in diversi luoghi della città e della provincia. La base logistica? Il garage della sua abitazione a San Giorgio.

I militari, dopo aver visionato i diversi indizi, hanno fatto irruzione presso il quartier generale dell’attività illecita dell’uomo. Il garage era stato trasformato in una vera e propria officina, attrezzata con gli utensili del mestiere e alcuni pezzi di ricambio come sedili, gruppi ottici, radiatori, paraurti, portiere e carcasse di auto già smontate. Le forze dell’ordine hanno dunque approfondito l’indagine per capire la provenienza dei mezzi e delle componentistiche recuperate, tutti rubati nella provincia di Catania.

Nello specifico, i carabinieri hanno accertato come tutto il materiale successivamente sequestrato provenisse da mezzi del gruppo Fiat-Stellantis, i preferiti dai ladri di auto.