Catania, minaccia di buttarsi dal sesto piano: 64enne salvato dai carabinieri

Ad avvisare i carabinieri è stato un vicino di casa, accortosi che il 64enne stava per gettarsi dalla ringhiera del suo appartamento.

L’immediato intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania ha permesso di salvare la vita di un uomo di 64 anni che minacciava di compiere un gesto estremo, gettandosi dal sesto piano di una palazzina in via Conte di Torino.

Dopo essersi accorto di quanto stava accadendo, un vicino di casa ha chiamato il 112 riferendo all’operatore che il signore, in preda alla disperazione, voleva buttarsi giù dal balcone.

In pochi minuti una vettura della radiomobile è giunta sul posto, attivando, nel frattempo, anche i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. All’arrivo, gli operatori hanno subito compreso la gravità della situazione ed hanno deciso di dividersi per agire su due fronti. Mentre uno dei militari è rimasto in strada per cercare dal basso di stabilire un contatto con il 64enne, l’altro è entrato nel palazzo per raggiungere l’appartamento interessato, trovando la porta chiusa.

Non potendo accedere alla casa, il carabiniere ha così deciso di salire fin sopra la terrazza della palazzina da dove, sporgendosi, riusciva a vedere l’uomo con il quale ha iniziato a dialogare a distanza. Ci son voluti parecchi minuti e tanta cautela per riuscire a convincerlo a rientrare nell’appartamento.

In seguito è stato possibile accedere all’appartamento in cui il 64enne, in lacrime, ha raccontato ai Carabinieri che l’insano gesto era legato alla fine di una relazione amorosa. I carabinieri, dopo aver ascoltato e rassicurato l’uomo, l’hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul luogo.

I fatti si sono verificati la scorsa settimana, ma il comando dell’Arma ne ha dato notizia solo questa mattina.