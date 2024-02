Interior Design, corsi brevi per progettazione interni: come iscriversi

Interior Design, corsi brevi per progettazione di interni: quali sono e come iscriversi per nuove opportunità per diventare designer.

Interior Design: una delle professioni che negli ultimi anni sta riscuotendo molto successo è senza dubbio quella dell’interior designer. Si tratta della persona incaricata di arredare gli interni di appartamenti o locali adibiti ad attività di tipo commerciale e professionale. Questo impiego è indicato soprattutto per persone dalla spiccata creatività, amanti dell’ordine e di soluzioni funzionali, che siano abitative o meno.

Ma come fare per diventare interior designer? La NAD, Nuova Accademia del Design, ha lanciato dei corsi brevi che variano per argomenti e modalità. Di seguito, ecco quali sono i principali e di quali si tratta.

Interior Design: cos’è la NAD?

Come anticipato, una delle realtà che si occupano di Interior Design è la NAD, Nuova Accademia del Design. Ma di cosa si tratta? Nello specifico, l’Accademia è una delle realtà educative che ha basato la propria operatività sul metodo del “learning by doing”, vale a dire “imparare con la pratica”. Con un corpo docenti composto da professionisti, la NAD permette agli studenti di entrare in contatto con esperti del settore, come designers, progettisti e imprenditori per aiutarli ad accedere nel mondo del lavoro.

Inoltre, un punto importante dell’Accademia è senza dubbio l’impiego della didattica a distanza, sviluppata grazie all’uso della piattaforma Cisco Webex. In aggiunta, in base alle attività scelte, è anche possibile ottenere delle borse di studio e agevolazioni per frequentare i corsi promossi.

Interior Design: quali sono i corsi brevi?

Ma quali sono i corsi brevi promossi dalla NAD in materia di Interior Design? Le opportunità sono diverse: per fare alcuni esempi, sono previsti corsi in Home Staging, Lighting Design e ancora Interior Styling & Trends.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un corso adatto a chi vuole lavorare nel mondo immobiliare. Attraverso questo percorso, l’utente scoprirà come mettere in risalto che caratteristiche che rendono unico l’immobile, rendendo funzionali anche i suoi punti deboli.

Lighting Design è invece il corso che mira allo studio e progettazione di sistemi illuminotecnici efficaci. Il focus è quindi sulla progettazione luminosa, la gestione della luce naturale/artificiale e sull’impatto della luce negli ambienti abitativi.

Infine, il corso in Interior Styling & Trends punta allo studio delle tendenze recenti nel mondo dell’arredamento. L’obiettivo è quello di interpretare lo stile d’interni contemporaneo, ricreando ambienti che abbiano un importante impatto estetico.

NAD: quali sono le altre opportunità offerte?

Ma i corsi brevi non sono l’unica opportunità offerta dalla Nuova Accademia del Design. Infatti, con la NAD è anche possibile acquisire delle certificazioni utili per il settore dell’arredamento di interni. Si tratta, per esempio, di Adobe e Autodesk, grazie alle quali il livello di preparazione degli studenti sarà sempre migliore e vario anche per la concorrenza all’estero.

Tutte le informazioni sui corsi sono disponibili al seguente link: https://accademiadeldesign.com/corsi-brevi/interior-design/.