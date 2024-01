Assunzioni AMTS Catania: pubblicate le graduatorie

L'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania ha pubblicato le graduatorie per l'assunzione di 29 ausiliari del traffico e 8 autisti.

A 40 giorni dalla scadenza dei termini per la partecipazione al bando di concorso, l’Amts ha pubblicato sul suo sito internet la graduatoria per assumere nuovo personale a tempo indeterminato. Nello specifico, si tratta di 29 ausiliari del traffico che si occuperanno del controllo delle strisce blu e 8 autisti addetti al servizio di rimozione forzata delle auto in sosta vietata.

Sono state inviate ben 2.134 domande, ma adesso sono state stilate le graduatorie per soli titoli con modalità digitale e secondo criteri di valutazione rapida e oggettiva per trasparenza e merito.

Le parole di Trantino

“Ringrazio l’Amministratore Unico Giacomo Bellavia, unitamente ai dirigenti e funzionari dell’Amts – ha detto il sindaco Enrico Trantino – per avere portato a termine un altro ‘concorso lampo’, per soli titoli e dunque senza possibilità di interferenze esterne, sulla scia della positiva esperienza del reclutamento dei vigili urbani e dei complessivi 58 autisti Amts assunti negli ultimi due anni. Anche in questi due ultimi concorsi – ha proseguito – si è data prova di rapidità ed efficienza offrendo una prospettiva occupazionale stabile a 37 vincitori e produrre maggiore efficienza aziendale”.

E ancora: “I nuovi assunti del concorso per i 29 ausiliari – ha poi aggiunto il sindaco – saranno anche una preziosa mano d’aiuto per i nostri vigili urbani nel contrasto alla sosta selvaggia e nelle tante altre attività di cui abbiamo necessità operative per migliorare la mobilità in città”.