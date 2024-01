Concorso Ministero Agricoltura, si cercano 462 risorse: i bandi

Concorso Ministero Agricoltura: indetti 2 bandi per l'assunzione di un totale di 462 risorse. Ecco cosa sapere per candidarsi.

Concorso Ministero Agricoltura: indetti 2 bandi atti a coprire 462 posti di lavoro. Il contratto sarà a tempo indeterminato e le risorse verranno collocate sia all’amministrazione centrale a Roma che ad altre regioni del nord, centro e sud Italia.

Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie per poter inoltrare la propria candidatura.

Concorso Ministero Agricoltura: le figure ricercate

Nei 2 bandi indetti, il totale delle risorse ricercate ammonta a 462 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ecco come sono divise:

N. 65 UNITÀ DA DESTINARE ALLA SEZIONE AGRICOLTURA, presso l’amministrazione centrale in Roma (Codice A), così suddivise:

n. 45 unità con il profilo di assistente amministrativo contabile, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1);

n. 4 unità con il profilo di assistente tecnico informatico (Codice A.2);

n. 16 unità con il profilo di assistente agrario forestale, di cui n. 2 unità prioritariamente

riservate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.3);

N. 23 UNITÀ DA DESTINARE ALLA SEZIONE ICQRF così ripartite:

n. 7 unità con il profilo di assistente ispettore di laboratorio, di cui:

n. 3 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.1);

n. 2 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.2);

n. 2 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.3);

n. 16 unità con il profilo di assistente ispettore amministrativo contabile, di cui:

n. 2 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.4);

n. 9 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.5);

n. 5 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.6).

N. 262 UNITÀ DA DESTINARE ALLA Sezione ICQRF, suddivise come segue:

n. 128 unità con il profilo di ispettore agrario, di cui:

n. 38 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.1);

n. 53 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.2);

n. 37 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.3);

n. 25 unità con il profilo di ispettore amministrativo contabile, di cui:

n. 3 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.4);

n. 17 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.5);

n. 5 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.6);

n. 84 unità con il profilo di ispettore amministrativo giuridico, di cui:

n. 18 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.7);

n. 48 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.8);

n. 18 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.9);

n. 23 unità con il profilo di ispettore chimico, di cui:

n. 5 unità da assegnare alle sedi del Nord Italia (Codice B.10);

n. 5 unità da assegnare alle sedi del Centro Italia (Codice B.11);

n. 13 unità da assegnare alle sedi del Sud Italia (Codice B.12);

n. 2 unità con il profilo di ispettore informatico (Codice B.13).

N. 112 UNITÀ DA DESTINARE ALLA SEZIONE AGROCULTURA, presso l’amministrazione centrale in Roma, suddivise come segue:

n. 28 unità con il profilo di di funzionario agrario forestale, di cui n. 1 unità

prioritariamente riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.1);

n. 44 unità con il profilo di funzionario amministrativo contabile, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice A.2);

n. 18 unità con il profilo di funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3);

n. 12 unità con il profilo di funzionario informatico (Codice A.4);

n. 3 unità con il profilo di funzionario linguistico e per la comunicazione (Codice A.5);

n. 2 unità con il profilo di funzionario tecnico ambientale (Codice A.6);

n. 2 unità con il profilo di funzionario tecnico idraulico (Codice A.7);

n. 1 unità con il profilo di funzionario tecnico meccanico (Codice A.8);

n. 2 unità con il profilo di funzionario veterinario (Codice A.9);

Si avvisano i partecipanti è che possibile concorrere per un solo codice concorso.

Concorso Ministero agricoltura: requisiti

Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; maggiore età ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce; uno dei titoli di studio (diploma, laurea) indicati nei bandi in relazione ai singoli profili professionali.

Concorso Ministero Agricoltura: come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso dovrà essere inoltrata solo per via telematica, tramite il portale inPA, entro il 27 gennaio 2024.