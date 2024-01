Bonus figli disabili 2024: cos’è e come fare domanda

Bonus figli disabili 2024: di cosa si tratta? Di seguito tutte le informazioni per chiunque possa essere interessato a beneficiare di questo aiuto economico.

Bonus figli disabili 2024: la legge di bilancio di quest’anno ha confermato l’agevolazione, aumentando i fondi disponibili. Di seguito un’utile guida al riguardo, con i requisiti e tutte le informazioni di cui essere a conoscenza per poter ottenere l’aiuto economico.

Bonus figli disabili 2024: di cosa si tratta

La misura in questione altro non è che un contributo del valore minimo di 1.500 euro rivolto alle famiglie con figli minori di 3 anni affetti da gravi patologie croniche per poter sostenere forme di supporto domiciliare, nei casi in cui i bambini abbiano bisogno di assistenza a casa non potendo frequentare gli asili.

Nello specifico, si tratta di un contributo economico a rimborso di minimo 1.500 e massimo 3.000 euro annui, erogato senza limiti di ISEE, ma basato su di esso.

Bonus figli disabili 2024: come funziona

Il bonus funziona tramite una procedura a sportello gestita da INPS: ogni anno, le famiglie con i requisiti ed interessate pagano l’assistenza domiciliare per il bambino affetto da una malattia cronica e poi richiedono il rimborso all’INPS di quanto pagato, che quindi eroga direttamente al genitore richiedente il contributo. Questo avviene però solo previa presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra.

Se per il bonus asilo nido le somme possono essere richieste anche mensilmente, per questa specifica misura i genitori possono richiedere tutte le somme in un’unica volta alla fine di ogni anno. Di conseguenza, i richiedenti dovranno mandare la domanda entro il 31 dicembre 2024.

Bonus figli disabili 2024: gli importi

Gli importi del bonus di quest’anno non sono ancora stati resi noti dall’INPS e bisognerà dunque attendere ulteriori indicazioni per avere informazioni certe; tuttavia, di seguito sono riportati gli importi previsti nel 2023, che potrebbero rimanere invariati: