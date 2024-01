Concorsi Sicilia, bandi in scadenza a gennaio 2024: quali sono

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi con scadenza in questo mese di gennaio 2024. Ecco quali sono, con i requisiti da rispettare.

Concorsi Sicilia: diversi sono i bandi in scadenza per questo mese di gennaio 2024. Ecco cosa c’è da sapere.

Concorsi Sicilia: azienda sanitaria Ragusa

Il concorso pubbli indetto della regione per un totale di 6 posti nell’azienda ospedaliera ragusana. Sono previsti 4 posti di dirigente medico di cardiologia, un posto come dirigente medico oftamologo e uno come angiologo. Sono cariche altamente specializzate e specifiche, per la quale fare domanda è richiesta una qualifica di laurea in medicina con suddetta specializzazione nell’ambito richiesto. Un concorso aperto quindi esclusivamente a laureati. La scadenza prevista per la chiusura delle domande è prevista per il 14 gennaio 2024.

Concorsi Sicilia: Univerisità di Catania

L’Università di Catania ha indetto un concorso per l’assunzione di diversi professori di prima fascia. Nel bando sono indicati attentamente il numero di pubblicazioni necessarie e la lingua in cui si potrà richiedere il posto. Ecco, di seguito, gli ambiti disciplinari e i dipartimenti richiedenti:

Il dipartimento di Agraria ricerca professori di Patologia vegetale, di economia agraria ed estimo, Agronomia e sistemi colturali, scienze e tecnologie animali.

Il dipartimento di matematica e informatica ricerca professori di informatica, di fisica matematica e ricerca operativa.

Il dipartimento di medicina clinica e sperimentale ricerca, invece, professori di Medicina interna, patologia generale e clinica, Pediatria generale con specialistica neuropsichiatrica infantile e endocrinologia.

Scadenza del concorso fissatta all’ 11 gennaio 2024.

Concorsi pure per l’università di Palermo

L’università di Palermo ha aperto concorsi per ricercatori di diversi ambiti disciplinari. Ecco, di seguito, quali sono:

Dipartimento Culture e società, ricerca figure nell’ambito fi Filosofia e teoria dei linguaggi, Storia dell’arte moderna, topografia antica e storia delle dottrine politiche;

Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali cerca un ricercatore di storia delle dottrine politiche;

Dipartimento di chirurgia, oncologia e stomatologia ha disponibile un posto di ricercatore in Anestesiologia;

Dipartimento di matematica e informatica ha aperto una posizione da ricercatore d’informatica;

Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza, cerca uno specialista di statistica medica, uno di microbiologia e microbiologia clinica e uno di Anatomia patologica;

Dipartimento di scienze economiche , aziendali e statistiche cerca specialisti di demografia, di lingua araba e storia della filosofia medievale.

Il concorso ha scadenza l’11 gennaio 2024.