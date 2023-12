Incidente sulla Catania-Palermo, scontro tra 3 auto: lunghe code

Incidente sull'autostrada A19 Catania-Palermo, scontro tra tre auto: si segnalano lunghe code in direzione del capoluogo.

Un incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata odierna sulla A19 Palermo-Catania. In particolare, il sinistro si sarebbe verificato in direzione del capoluogo siciliano, all’altezza di Buonfornello.

Intervenuti sul posto i soccorsi e la polizia stradale. Coinvolte tre auto che si sarebbero scontrare tra di loro, secondo una prima ricostruzione. Alcuni degli occupanti dei mezzi rimasti coinvolti sarebbero feriti ma non ci sono notizie sulle loro condizioni di salute. Nel frattempo, si segnalano lunghe code e traffico in tilt, con mezzi incolonnati in direzione Palermo.