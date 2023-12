Ponte sullo stretto, il bilancio del Governo: il 20% lo pagheranno Sicilia e Calabria

Il Governo propone un bilancio sul possibile costo del Ponte sullo Stretto: previsti accordi per la coesione tra le due Regioni coinvolte.

Il Governo Italiano, dopo le relative valutazioni inerenti i costi del Ponte sullo Stretto, ha dichiarato che la realizzazione dello stesso costerà ben 11,63 mld di euro.

Tuttavia, l’emendamento del Governo ha previsto l’individualizzazione di fonti di finanziamento volte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato: le spese vengono alleggerite per 2,3 miliardi con il reperimento delle risorse attraverso il fondo per lo Sviluppo e la Coesione in capo alle regioni. Il 20% dell’importo del Ponte, dunque, verrà pagato dalla Regione Sicilia e dalla Calabria.