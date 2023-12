In Italia arriva Threads, il nuovo social: come funziona

È stata lanciata la nuova piattaforma social del gruppo Meta, Threads: come funziona e come accedervi facilmente attraverso Instagram.

Threads, la nuova piattaforma, non è stata da subito disponibile per gli utenti europei a causa di problemi legati alla privacy e al trattamento dei dati. Sono tantissime le personalità di spicco che nella giornata del 14 dicembre si sono subito interfacciate con la nuova piattaforma, Da Vasco Rossi a Del Piero. Il social era già stato lanciato sul mercato americano già nel luglio scorso.

Threads: le funzionalità

Il nuovo social di Mark Zuckenberg presenta diverse nuove funzionalità nel panorama Meta. Infatti, Threads va a riprendere la formula classica del vecchio Twitter, diventato X dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk, mettendosi in aperta competizione con esso.

Presenta agli utenti la possibilità di condividere messaggi testuali e permette la partecipazione a conversazioni pubbliche con vip e politici. La piattafiorma viene presentata come estensione delle funzionalità di instagram, e nello specifico come luogho di discussione pubblica.

Threads: come funziona

Per accedere al nuovo social, basterà scaricare dallo store, sia Apple che Android, l’applicazione Threads. Per iniziare a far parte delle discussioni basterò effettuare il login con il proprio profilo Instagram, e da li si avrà già a disposizione tutta la propria rete di contatti di Instagram. In alternativa, sarà possibile accedere a Threads senza profilo: tuttavia, sarà possibile solo visionare i contenuti senza potervi interagire.

Il nuovo social che strega i vip

Dopo il lancio in Italia il 14 dicembre, l’app ha visto da subito l’arrivo di tantissimi nuovi utenti, soprattutto tantissime star del cinema, sport e musica che si sono subito registrate. Tra i più notabili abbiamo l’ex juventino e attaccante italiano Alessandro Del Piero, Donatella Versace. Su tutti da menzionare il siciliano Fiorello, il quale di certo non si è fatto mancare l’opportunità di connettersi ancora di più con i suoi fans, ma presenti anche tantissimi musicisti.