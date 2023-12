Instagram, novità: più sicurezza contro profili falsi e spam

Da adesso sarà più facile riconoscere i profili fake e spam su Instagram: ecco come l'app ha migliorato la sua sicurezza.

L’app di Meta sta cercando di migliorare la sicurezza digitale per gli utenti ed i Creators, creando uno spazio più trasparente e meno soggetto a spam e profili fake. A tal proposito è stato amplificato il riconoscimento automatico degli spam (messaggi o post creati per ingannare l’utente ed esporlo a truffe di ogni genere), ed anche il riconoscimento degli account falsi creati per scopi dannosi.

Infatti tutti gli account sospetti di spam o bot saranno automaticamente filtrati in una casella di posta separata che si potrà esaminare, insieme a tutti i follower già esistenti. Instagram ha deciso inoltre di inviare più notifiche ai Creators per l’individuazione più celere e precisa dei problemi relativi ai follower o ai post. L’app sta anche sperimentando la possibilità di rendere invisibile le storie ai profili che risultano essere falsi, cercando di limitare al minimo l’interazione tra utente indesiderato e creator

“Sappiamo che per i creator interagire con la propria community restituisce energia e motivazione, ma dover passare il tempo a cancellare i commenti spam dai propri post o a rimuovere gli account falsi dai follower può essere fastidioso – spiegano in una nota da Instagram – e più tempo speso a moderare il proprio account significa meno tempo a disposizione per interagire con i fan. Ci impegniamo a garantire che Instagram sia il posto migliore per i creator. Gli aggiornamenti di oggi sono un modo per mantenerti al sicuro e permetterti di passare meno tempo a gestire il tuo account e più tempo a creare”.

Le parole del team ci sembrano chiare, i miglioramenti attuati hanno lo scopo di rendere la piattaforma digitale un luogo più sicuro e controllato, per il benessere di tutti gli utenti.