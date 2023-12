Catania, controlli della Polizia: chiuse 2 officine abusive

La Polizia ha effettuato numerosi controlli a Catania durante gli scorsi giorni scoprendo, tra le altre irregolarità, anche due officine abusive.

I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina, avvalendosi dalla collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e delle Polizia Locale, nell’ambito dei servizi volti a contrastare ogni forma ed espressione di criminalità diffusa e di illegalità, hanno effettuato una serie di controlli, con particolare riguardo alla zona di Canalicchio – Barriera – Borgo.

Nel corso del servizio sono state controllate 135 persone, 59 veicoli, e irrogate diverse sanzioni al codice della strada alcune delle quali per mancanza di copertura assicurativa e omessa revisione. Effettuata attività di monitoraggio nei confronti delle vittime di codice rosso e nei confronti di soggetti sottoposti alla misura restrittiva della libertà personale.

Inoltre, sono stati controllati 6 centri scommesse con i relativi avventori, un’officina meccanica ed una carrozzeria. Ambedue le officine, ubicate in via Enrico Ferri, sono risultate totalmente abusive poiché sprovviste di qualunque titolo autorizzatorio e pertanto chiuse e sottoposte a sequestro. I titolari sono stati sanzionati per l’abusivismo commerciale con una pena pecuniaria pari ad euro 43.386,00.

Unitamente a personale dell’Enel, sono stati altresì controllate diverse attività commerciali al fine di contrastare il fenomeno del furto di energia elettrica.