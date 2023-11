Sicilia, Volotea annuncia due nuove tratte: da e per dove

Nuove tratte aeroportuali da e per uno scalo siciliano. Ecco quali sono le destinazioni raggiungibili.

A partire dalla primavera del 2024, saranno operativi due nuovi voli con frequenza bisettimanale, Comiso-Torino e Comiso-Verona. A comunicarlo è la compagnia di volo Volotea, così da ampliare l’offerta per la Sicilia. I voli avranno una frequenza bisettimanale, il giovedì e domenica.

Così facendo, nel 2024 saranno ben 94 le destinazioni italiane, le quali vanno ad ampliarsi con queste due nuove rotte che aggiungono l’aeroporto di Comiso al portfolio di Volotea di scali siciliani.

L’offerta di Volotea si fa vanto di oltre 22 mila posti in vendita con 128 voli per Verona e più di 16 mila e 94 voli, invece, per Torino.

“Siamo molto felici di poter annunciare l’inizio della nostra collaborazione con l’aeroporto di Comiso, il 22° scalo in cui sono disponibili i nostri voli in Italia. I nuovi collegamenti permetteranno a tutti i viaggiatori della Sicilia di raggiungere facilmente le città d’arte di Verona e Torino e, allo stesso tempo, i passeggeri in partenza da queste due città potranno già pensare alle prossime vacanze estive, scegliendo il comodo aeroporto di Comiso per visitare le splendide spiagge del sud della Sicilia”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

L’aeroporto di Comiso si fa sempre di più protagonista della mobilita extra insulare siciliana, si era già fatto carico, in passato, del flusso di voli dell’aeroporto di Catania a seguito dell’incendio dell’estate scorsa.