L’Etna torna a eruttare: forti boati e attività da cratere Sud-Est

L'Etna torna a eruttare: segnalata attività in corso a partire dal cratere di Sud-Est. Ancora nessun problema per l'aeroporto.

L’Etna torna a far sentire la sua presenza in Sicilia: segnalata attività dal cratere di Sud-Est. Secondo quanto riportato, si è riscontrata nelle ultime ore un’attività stromboliana con emissioni di brandelli di lava incandescente. Inoltre, forti boati sarebbero stati nettamente avvertiti in diversi paesi limitrofi.

Al momento non si segnala emissione di cenere dalla bocca del vulcano. Di conseguenza, l’attività eruttiva non sta impattando sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Tuttavia, i livelli del tremore dei condotti interni sono in risalita e rimangono su valori medio-alti. Questi sono degli indicatori per la risalita di magna nell’edificio vulcanico. Infine, si segnala che l’allerta Vona, vale a dire il bollettino dell’osservatorio per l’aviazione dell’Ingv di Catania sull’Etna, è passato da ieri al livello arancione.