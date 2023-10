Catania, controlli in città: varie denunce di cui una per guida in stato di ebrezza

Notte di lavoro per le volanti della polizia che hanno intensificato i controlli per le vie della città, per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.

Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio e nell’ambito di una strategia di intervento caratterizzata da una particolare attenzione per i fenomeni di criminalità diffusa e, in generale, verso tutte le forme di illegalità compiute sul territorio, personale delle volanti dell’UPGSP, nella giornata del 19 ottobre, ha indagato in stato di libertà numerose persone, operando, nel contempo, diversi sequestri.

In particolare, poco prima della mezzanotte, in viale Mario Rapisardi le Volanti hanno sorpreso uno spacciatore che stava cedendo una dose di droga a una persona. Alla vista della Polizia, il pusher è immediatamente scappato, facendo perdere le proprie tracce. La droga ancora da spacciare, però, è stata recuperata dall’equipaggio che ha pure fermato l’assuntore che, in seguito, è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90. Così, gli agenti hanno sequestrato 37 buste di sostanza stupefacente contenenti, complessivamente, 49 grammi di cocaina, 310 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish.

Durante la perlustrazione delle vie del quartiere Monte Po, gli uomini delle volanti hanno, poi, sorpreso due uomini che stavano smantellando due motocicli rubati: entrambi sono stati condotti in Questura e qui denunciati allo stato libero per il reato di ricettazione.

Nel corso della notte, invece, gli agenti delle Volanti hanno denunciato una cittadina bulgara per furto e per tentata estorsione. Mentre perlustravano le vie del quartiere San Berillo, gli agenti sono stati fermati da un uomo che aveva riconosciuto una donna che il giorno precedente gli aveva sottratto il telefono cellulare. La donna è stata immediatamente raggiunta dai poliziotti che l’hanno condotta in Questura per indagarla per furto. E proprio negli uffici delle Volanti si realizzava il secondo reato: la donna, infatti, pretendeva dall’uomo la somma di 10 euro per la restituzione del telefonino. L’episodio, però, non è sfuggito agli agenti che l’hanno indagata anche per tentata estorsione.

Durante un posto di controllo effettuato in piazza Europa nella medesima nottata, infine, l’equipaggio della Volante ha fermato per un controllo una vettura il cui conducente è apparso essere in stato di ebbrezza. Con il pronto ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale dotata di etilometro, all’uomo è stata riscontrata la presenza di un tasso alcolemico di 1,19 grammi per litro, bel oltre il doppio dello 0,5 consentito. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.