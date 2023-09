AST, via alle domande per tessere gratuite agli anziani: i requisiti da rispettare

Agevolazioni per gli anziani residenti a Catania, che potranno presentare istanza per usufruire del servizio gratuito a bordo degli autobus AST.

Gli anziani residenti nel Comune di Catania, possono presentare istanza per l’anno 2024, per usufruire del servizio gratuito di trasporto sui mezzi extraurbani AST.

Per accedere al beneficio occorrono i seguenti requisiti: avere un’età non inferiore ai 67 anni; possedere un reddito non superiore a € 9.600,00 per anziano unico componente il nucleo familiare oppure a € 19.200,00 per anziano facente parte di un nucleo familiare composto da 2 o più persone. Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 settembre 2023. La modulistica e le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Catania.

Per poter effettuare la domanda bisogna allegare la seguente documentazione:

n. 1 fototessera recente;

copia documento di riconoscimento;

attestazione ISEE in corso di validità.

La modulistica può essere scaricata dal sito ufficiale del Comune oppure ritirata presso la Direzione SS.DD, Decentramento e Statistica di via La Marmora n.23 nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo della stessa Direzione SS.DD., Decentramento e Statistica di via La Marmora n. 23.