Stasera in tv: in onda “Pleasantville” e “Attacco glaciale”

Se preferite stare a casa, piuttosto che recarvi presso un cinema Catania, ecco di seguito alcuni consigli su cosa guardare stasera in tv.

Cinema Catania difficili da raggiungere stasera? Ci pensa la redazione di LiveUnict a salvare la serata, suggerendo qualche bel film da vedere direttamente in televisione.

Un sacco bello [Cine 34, ore 21.00]: Enzo, un bulletto romano, si mette in viaggio con un amico per la Polonia, con lo scopo di fare strage di cuori. Ruggero, che ha fondato una comunità hippy, ritrova dopo anni il padre e rientra, per poco, in famiglia. Leo, succube della madre, incontra una ragazza in crisi e quando potrebbe scoccare la scintilla, ricompare il fidanzato di lei. Un simpatico film con la regia di Carlo Verdone.

Attacco glaciale [Tv 8, ore 21.30]: Un’eclissi solare provoca una tempesta ghiacciata sulla Terra, da cui partirà una catastrofica catena di eventi che darà inizio ad una nuova era glaciale.

Pleasantville [Canale 5, ore 21.10]: Finiti dentro una sit-com ambientata in una cittadina dove tutto è perfetto e in bianco e nero, David e Jennifer cercano di portare il colore tra gli abitanti.

Taxxi 5 [Cielo, ore 21.25]: Sylvain Marot è un poliziotto parigino, nonché autista eccezionale. Ad un certo punto, viene trasferito, contro la sua volontà, alla polizia municipale di Marsiglia, dove gli viene affidata la missione di fermare la formidabile “banda degli italiani”, che rapina gioiellerie a bordo di una potente Ferrari.