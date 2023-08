Stasera in TV: in onda “Il viaggio delle ragazze” e “Avengement”

Se raggiungere un Cinema Catania non è tra i piani, ecco quali sono le proposte di oggi del piccolo schermo.

Il viaggio delle ragazze [La 5, 21:10]: In questa commedia americana, quattro amiche di lunga data decidono di fare un viaggio verso New Orleans, scatenandosi fra musica, balli, alcool risse e flirt.

Avengement – Missione vendetta [Rai 4, 21:20]: Un criminale viene rilasciato dalla prigione dov’è detenuto e torna al suo rifugio con un solo obiettivo: vendicarsi di coloro che lo hanno trasformato in uno spietato assassino.

Impiccalo più in alto [Rai 3, 21:20]: Un cowboy ingiustamente accusato di furto viene condannato all’impiccagione, ma riesce miracolosamente a salvarsi. Scampato il pericolo, diventa sceriffo e decide di vendicarsi di chi lo ha incastrato.