Ficarra e Picone al cinema con “Santocielo”: una sorpresa nel cast

Nel cast del nuovo film di Ficarra e Picone c'è una sorpresa: ecco chi è l'attore che ha recitato con i due comici siciliani.

“Santocielo” è il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone, diretti per la prima volta dal regista Francesco Amato. Le riprese si sono da poco concluse a Roma, dopo aver girato per sette settimane in Sicilia ed in particolare a Catania, dove hanno reso protagoniste le strade della città etnea.

Adesso il nuovo annuncio: ci sarà anche Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, tra gli attori protagonisti del film, che uscirà il prossimo 14 dicembre al cinema per Medusa Film.

Si ricorda che il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini; mentre la produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited, con la collaborazione di Medusa Film.