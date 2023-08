Aeroporto Catania, Trantino colpisce Sac: “Gestione carente”

Profondo sentimento di sfiducia da parte del sindaco Trantino sulla gestione della situazione aeroporto da parte di Sac.

Una dura presa di posizione da parte del sindaco della città, Enrico Trantino, e dei parlamentari di Fratelli d’Italia nei confronti della SAC, la Società Aeroporto di Catania, in merito alla gestione del momento emergenziale che si sta abbattendo sull’intero comprensorio.

La nota pubblicata dal partito testimonia in effetti un profondo sentimento di sfiducia da parte dell’amministrazione, la quale lascia infatti scritto: “I danni all’immagine e all’economia siciliana causati dall’incendio all’aeroporto di Catania e dalla gestione di ciò che ne è succeduto sono incalcolabili. Per questo motivo riteniamo che la conduzione dell’aeroporto di Catania da parte di Sac si sia rivelata evidentemente carente, specie nella programmazione degli interventi strutturali necessari, mai realizzati, per supportare negli anni il sempre maggiore flusso di partenze e arrivi“.

D’altra parte, è forte invece la difesa nei riguardi del governo e di ciò che finora è stato fatto: nella nota si legge per l’appunto “[…] è molto positivo quanto fatto dal governo nazionale, con il ministero della Difesa che ha celermente messo a disposizione le tensostrutture per velocizzare le operazioni tendenti alla normalizzazione dei flussi” e viene inoltre posto l’accento sulla volontà, da parte dell’assessore regionale al turismo, Elvira Amata, di portare avanti un’importante attività di promozione, come Italia quanto all’estero, che punti a trasmettere messaggi che siano rassicuranti sulla Sicilia e sulle sue destinazioni.

Altro passaggio decisivo è, infine, la richiesta fatta dall’amministrazione ai governi regionale e nazionale di aiuti di natura economica e specifiche misure straordinarie per le imprese e i comuni cittadini della Sicilia orientale, territorio ampiamente penalizzato dai disservizi che, purtroppo, continuano a perdurare ancora oggi. “Siamo certi che le risposte saranno all’altezza di quanto i cittadini si attendano”, concludono poi Trantino ed i parlamenti siciliani di Camera e Senato del gruppo FdI.