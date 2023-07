Rompe a sassate la vetrata del Pronto Soccorso: un arresto nel Catanese

Un uomo, sabato sera, avrebbe infranto la vetrata del triage del Pronto Soccorso.

I carabinieri hanno bloccato un cittadino straniero che, sabato 22 luglio, avrebbe lanciato dei sassi sulla vetrata del triage del Pronto Soccorso di Biancavilla.

Secondo le testimonianze, pare che l’uomo si sarebbe presentato in struttura sabato sera, per poi allontanarsi subito dopo aver capito che le forze dell’ordine erano state allertate dal personale di turno. Diverse ore dopo, all’incirca alle 3 del mattino, l’individuo si sarebbe però diretto nuovamente davanti al Pronto Soccorso e avrebbe iniziato a scagliare sassate, infrangendo la vetrata del triage. A quel punto, sarebbero state allertate ancora una volta le autorità, le quali avrebbero poi condotto l’uomo in caserma.