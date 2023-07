Amazon Prime Day 2023: come funziona e cosa comprare

Amazon Prime Day 2023: è arrivato uno degli eventi più attesi dell'anno. Ecco come funziona l'evento e quali sono le offerte più allettanti per quest'anno.

Amazon Prime Day 2023: è arrivato l’evento del colosso dell’ e-commerce più importante del mondo. Sono numerose le offerte da non perdere dedicate a tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime. L’azienda ha già annunciato le date ufficiali dell’evento, che è già iniziato alla mezzanotte di giorno 11 luglio, fino alle ore 23:59 di mercoledì 12 luglio, con modalità simili all’anno precedente. Di seguito tutti i dettagli per approfittare al meglio di questa occasione.

Amazon Prime Day 2023: come partecipare all’evento

Per essere parte dell’evento e per usufruire delle offerte Amazon, è necessario, per chi non lo avesse ancora fatto abbonarsi al servizio di spedizione veloce Amazon Prime. Amazon ha già creato il portale dedicato all’evento; sarà ovviamente necessario eseguire l’accesso e successivamente si potranno visualizzare tutte le offerte.

Amazon Prime Day 2023: come funziona l’evento online

Chi ha già usufruito di questo servizio è ben informato, ma chi non ha mai sfruttato di questi due giorni di sconti, molto probabilmente no; ecco dunque cosa c’è da sapere sugli sconti Amazon 2023.

Amazon, come ogni anno, comunicherà alcune sue offerte sul sito, ma molte altre offerte parecchio convenienti, verranno nascoste tra le pagine del portale. Si ricorda che gli sconti possono essere di vari tipi: alcuni dureranno per tutto l’evento, altri invece verranno attivati con qualche ora di ritardo, fino ad arrivare alle offerte più convenienti di questa maratona che arriveranno poco prima della chiusura dell’evento.

Inoltre, come ogni anno, si ricorda che si potrà usufruire delle offerte lampo, che tuttavia saranno a disposizione soltanto per poche ore.

Amazon Prime Day, che cosa acquistare?

Per poter acquistare i migliori prodotti a prezzi stracciati bisogna tenere gli occhi aperti, perché a partire già da giorno 11 luglio sarà possibile godere di numerose offerte lampo su specifiche categorie di prodotto.

Al momento un’offerta molto allettante concerne la possibilità di attivare per un periodo di prova gratuita di tre mesi il catalogo di libri digitale di Kindle Unlimided, ma ovviamente ci sono altre categorie molto interessanti per l’Amazon Prime Day 2023: