Stewart Copeland dei Police in concerto in Sicilia: biglietti scontati per studenti

Sconti studenti universitari concerti è possibile: gli under 26 pagheranno una tariffa ridotta per il concerto di Steward Copeland.

L’ex batterista dei Police, Steward Copeland, dopo aver annunciato il 23 giugno l’uscita di un album intitolato “Police Deranged for Orchestra”, sarà in scena con un’unica tappa in Sicilia, il 27 luglio nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. L’appuntamento siciliano, organizzato da Live Spettacoli, Show Biz e Fab10 Production, si preannuncia particolarmente emozionante per tutti gli amanti del rock in chiave sinfonica. Un progetto unico e assoluto quello proposto per l’estate siciliana dal fondatore dei Police che sarà arricchito dalla presenza sul palco della Massimo Youth Orchestra della Fondazione Teatro Massimo.

Lo sconto per gli studenti

L’organizzazione annuncia che per under 26 vi sarà una scontistica del 30% per acquistare il biglietto disponibile in cavea-gradinata numerata e non numerata previa presentazione al botteghino della tessera universitaria o del Conservatorio di appartenenza quali studenti frequentanti.

I biglietti per la data del Teatro Antico di Taormina sono già in vendita sul circuito Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali.

Il progetto

“Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra” è una serata orchestrale ad alta energia che celebra il lavoro del leggendario compositore e rockstar Stewart Copeland e si concentra sull’epica ascesa della sua carriera musicale che ha attraversato oltre quattro decenni. Copeland è una figura unica nella musica mondiale: riconosciuto come il fondatore dei Police, una band che ha definito la musica rock dagli anni ’80 fino ai giorni nostri; è anche un compositore esperto e prolifico di opera, balletto e musica orchestrale. Questo concerto sarà una serata piena di grandi successi dei Police, tra cui “Roxanne”, “Don’t Stand To Close To Me” e “Message in a Bottle”. Con Copeland alla batteria, tre cantanti, un chitarrista ed un’Orchestra residente che renderanno questa esperienza concertistica unica.

Il progetto è stato in tournée in Nord America ed Europa per tutto il 2021-2022 con molti concerti sold-out e continuerà a girare fino al 2023/24 in un nuovo formato.