Ampliati i servizi “Polis” delle Poste: il nuovo volto degli uffici

Rinnovati uffici postali a Ragalna e Nicolosi; nuovi impianti digitalizzati, colonnine di ricarica e fotovoltaico: nuova faccia delle Poste

In provincia di Catania si ampliano i servizi di “Polis”, il progetto di Poste Italiane che punta alla piena digitalizzazione degli uffici postali per trasformarli totalmente: l’obiettivo è la realizzazione di uno sportello unico che renderà semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

Gli uffici postali di Ragalna e Nicolosi sono i primi della provincia etnea nei quali da oggi sono disponibili i servizi INPS per i pensionati. Nelle sedi rispettivamente di via Madonna del Carmelo e via Catania si possono infatti richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Entro la fine dell’estate, i servizi saranno estesi a tutti gli uffici postali nei comuni sotto ai 15.000 abitanti nella provincia di Catania.

Cosa sarà possibile fare?

Oltre ai certificati previdenziali, nei prossimi mesi sarà possibile ottenere certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

I nuovi servizi saranno erogati negli uffici postali attraverso gli sportelli e le sale dedicate e, successivamente, anche in modalità digitale grazie a 4000 totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in tutto il territorio nazionale, che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self. I lavori di ristrutturazione del progetto Polis sono stati avviati in circa 500 Uffici Postali, sono oltre 300 i cantieri completati in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis.

Gli interventi nelle sedi di Ragalna e Nicolosi sono terminati lo scorso maggio: gli uffici, completamente rinnovati, offrono una ampia gamma di servizi in modalità semplice ed efficiente. Il progetto Polis contribuisce anche ad una maggiore efficienza energetica e alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.