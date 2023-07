Catania Summer Fest, la rassegna di concerti si apre con emozioni e voce di Damien Rice

Grande successo per l'apertura del Catania Summer Fest: Damien Rice ha inaugurato la rassegna di concerti nella città etnea.

Un tripudio di emozioni, sensazioni da pelle d’oca, pieni e vuoti, suoni e l’inconfondibile timbro di Damien Rice. Si è aperta così la rassegna di concerti della nuova stagione del Catania Summer Fest, in programma queste estate nella provincia etnea.

Grande affluenza di pubblico tra local e i tantissimi turisti stranieri giunti alle pendici dell’Etna, che hanno potuto godere dell’unica tappa siciliana dell’artista irlandese. Ad aprire il concerto e ad accompagnare lo stesso Rice durante la serata, è stata la cantautrice spagnola Silvia Perez Cruz, autrice di grandi successi e di recentissimi sold out in terra iberica.

Un concerto ricco di emozioni con i maggiori successi del cantautore, che ha aperto in solitaria con canzoni del calibro di Delicate; ad accompagnarlo durante la performance, oltre alla già citata cantante Silvia Perez Cruz, l’incredibile talento dell’artista brasiliana, violoncellista, percussionista e cantautrice Francisca Barreto, la performer lettone Jana Jacuka e l’attrice e musicista italiana Matilde Benedusi.

I suoni folk rock della sua voce e delle sue chitarre, hanno allietato il nutrito pubblico giunto a Villa Bellini, con successi come Volcano, Cannonball, I remember e Astronaut, accompagnata dalla luminosa performance di Jana Jacuka.

C’è stato spazio anche per una richiesta musicale del pubblico, accolta con grande disponibilità da parte dell’artista, prima di chiudere il concerto con la sua più celebre canzone The Blower’s Daughter, cantata da tutto il pubblico, ormai in piedi, a ridosso del palco.

Damien Rice ha aperto ufficialmente la rassegna di concerti del Catania Summer Fest, che vedrà esibirsi sul palco etneo artisti nazionali ed internazionali del palcoscenico musicale, tra cui l’eclettico Maluma il prossimo 5 luglio a Villa Bellini.