Catania, pietanze preparate con carne avariata: denunciato 57enne

Carne avariata usata in un discount per preparare pietanze. Denunciato 57enne nel quartiere San Cristoforo, per tentata frode in commercio.

I Carabinieri e i Nas hanno denunciato un 57enne per tentata frode in commercio. L’uomo, come accertato dai militari, intervenuti nel reparto per la preparazione di pietanze di un discount, avrebbe adoperato della carne scaduta da qualche giorno. Quasi 2 chili di carne avariata sono stati sequestrati e il 57enne, titolare della ditta di produzione carni che riforniva il supermarket nonché responsabile del reparto, è stato denunciato.

I carabinieri hanno, poi, proseguito i controlli in zona, nel quartiere San Cristoforo, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte agli arrestati domiciliari. Tutte le 20 persone sottoposte a controllo erano presenti nei propri domicili. Infine, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale.