Cinema a 3,50 euro in estate: le sale aderenti a Catania

Biglietti del cinema a 3,50 euro: è questa la novità che ha colpito tutti i cittadini. Vediamo insieme i dettagli.

Dal 16 giugno 2023 è possibile andare al cinema al costo di soli 3,50 euro per guardare un film. Ciò sarà possibile grazie a Cinema Revolution e Cinema in festa che permetteranno di vedere film a 3,50 euro fino al 23 settembre 2023. Le iniziative promosse dal Ministero della Cultura in collaborazione con ANICA, ANEC e Fondazione David di Donatello per incentivare il ritorno del pubblico nelle sale.

Nel dettaglio:

11-15 giugno: Cinema in Festa (3,50€ i biglietti per tutti i film nelle sale aderenti all’iniziativa);

16 giugno-16 settembre: Cinema Revolution (3,50€ solo i film italiani ed europei);

17-21 settembre: Cinema in Festa (3,50€ i biglietti per tutti i film nelle sale aderenti all’iniziativa).

Vediamo come funziona l’iniziativa, come acquistare i biglietti, quali film si possono vedere a 3,50€ e in quali cinema.

I cinema aderenti a Catania

Multisala Ariston;

Multisala King;

Multisala Lo Po’;

Multisala Planet.

Per vedere nel dettaglio i cinema aderenti all’offerta è necessario consultare il sito “cinema in festa”.