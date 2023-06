Catania, cadavere recuperato in mare: indagini in corso

Il Cadavere di un uomo è stato recuperato ieri in mare a seguito dell'allarme di alcuni bagnanti. Adesso sono in corso le operazioni di identificazione.

Nella giornata di ieri, nei pressi della Scogliera di Catania, il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare a seguito dell’allarme di alcuni bagnanti. Dalle testimonianze pervenute si tratterebbe di un uomo di 60 anni che sarebbe scivolato dagli scogli rompendosi la testa e finendo in mare. Il recupero del corpo è stato effettuato dal nucleo sommozzatori che hanno portato il corpo nella Capitaneria di Porto per effettuare le operazione di identificazione e indagare su quanto accaduto.