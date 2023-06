Catania, lavori in corso: prevista chiusura dell’Asse attrezzato

Prevista la chiusura dell'Asse attrezzato per motivi di riqualificazione della strada. Di seguito i dettagli.

Per consentire i lavori di scerbamento, manutenzione e messa in sicurezza della strada, a partire dalle prime ore di giorno 20 giugno e fino alla giornata di sabato 24 giugno, l’Amministrazione Comunale ha disposto la totale chiusura al traffico per ogni tipo di veicolo in entrambe le carreggiate dell‘Asse attrezzato cittadino, a partire da via di Gregorio fino alla rotatoria con lo statale Bummacaro, da uscita Pigno a via Giuseppe Sessa.

Gli interventi sono stati promossi e coordinati da varie Direzioni comunali e da parte di Catania Multiservizi e sono essenziali per ripristinare la sicurezza stradale per il capoluogo etneo.

Dopo i quattro giorni di chiusura totale dell’asse che collega Corso Indipendenza e Librino, all’ospedale San Marco e alla A-19, a partire da giorno 27 giugno si proseguirà a carreggiate alternate.