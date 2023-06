Catania, investe la moglie e uccide l’amica: fissata l’udienza per convalidare il fermo

La procura accusa il 52enne Piero Maurizio Nasca per omicidio e per tentativo di omicidio, l'udienza avverrò in videoconferenza davanti al gip Marina Rizza

Si terrà oggi l’udienza in videoconferenza per la convalida del fermo di Piero Maurizio Nasca, un 52enne che due giorni fa nei pressi della zona industriale di Catania, ha travolto con l’automobile la moglie Anna Longo di 56 anni, e l’amica della moglie Cettina de Bormida di 69 anni. La moglie è rimasta ferita, mentre per l’amica non c’è stato nulla da fare.

La procura ha accusato l’uomo di omicidio e tentativo di omicidio aggravato, l’udienza avverrà in videoconferenza davanti al gip Marina Rizza. L‘uomo quando è stato fermato dalla polizia ha chiesto notizie sulle due donne: esprimendo una sorta di compiacimento per la morte dell’amica perché a suo parere, quest’ultima rappresentava un ostacolo per la sua relazione.

L’indagato ha confessato anche durante l’interrogatorio con la sostituta procuratrice Valentina Botta che è uno dei magistrati del pool contro la violenza di genere, coordinato dal procuratore Carmelo Zuccaro e da Marisa Scavo, quest’ultimi hanno disposto il fermo verso il 52enne. Lo stesso pool inoltre sta indagando sullo stesso uomo dal 2018, quando è stato imputato per violenza e maltrattamenti verso la moglie, in quel caso la Questura di Catania emise il provvedimento dell’ammonizione.