Catania è la sesta città italiana più trafficata: i dati

Secondo uno studio realizzato per capire l'andamento del traffico nelle città italiane, Catania risulta essere la sesta città più trafficata in Italia.

Nel recente studio realizzato da TomTom Traffic index, che ha analizzato i dati sul traffico del 2022, Catania è al sesto posto in Italia per la velocità (bassa) di circolazione nelle congestionate strade cittadine.

Da un lato si vorrebbe limitare a 30 km orari il limite di velocità nel centro abitato, ma a causa del traffico quel limite non viene nemmeno sfiorato. Chiaramente la città più trafficata in Italia è Milano dove gli automobilisti viaggiano in media a 18 chilometri orari per via degli imbottigliamenti, è la quinta tra le città più lente al mondo: nella top five ci sono Londra (Inghilterra), Bengaluru (India), Dublino (Irlanda) e Sapporo (Giappone).

Se volessimo fare un classifica italiana: Palermo si trova in quarta posizione dopo Milano, Roma e Torino, seguita da Messina (5°), Catania (6°) e Napoli (7°).