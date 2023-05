Catania, minacce e danni a vicini di casa: arrestata coppia di coniugi

Una coppia di coniugi del Catanese è stata arrestata dopo aver minacciato e procurato danni nei confronti dei vicini: i due si trovavano già ai domiciliari.

Una coppia di coniugi del Catanese che si trovava agli arresti domiciliari è stata arrestata per aver danneggiato veicoli e vetrina di un negozio dei vicini di casa. Il motivo dello scontro con i vicini è che la coppia li riteneva colpevoli di parcheggiare l’auto in un tratto di strada adiacente alla loro abitazione.

L’arresto è stato convalidato dal gip di Catania, attraverso un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa che ha portato un 55enne e la moglie di 51 anni ad essere condotti in carcere.

Nello specifico, la coppia è accusata di molestie nei confronti di una coppia di coniugi che avrebbero vessato, con minacce, aggressione e picchiando l’uomo. Per i reati citati, i due si trovavano agli arresti domiciliari in seguito ad un aggravamento di una precedente misura cautelare. Infatti, mentre avevano il divieto di avvicinamento alle vittime avrebbero raggiunto i commercianti nel loro negozio e dopo aver danneggiato la vetrina con un bastone li avrebbero minacciati urlando: “bastardi ritirate la denuncia altrimenti vi finisce male”.

In aggiunta, durante quell’episodio avrebbero strappato la copia cartacea della misura cautelare, buttando i pezzettini di carta sui gradini del negozio. Infine, durante i domiciliari avrebbero continuato ad arrecare danni ai veicoli e alla vetrina del negozio dei vicini con spranghe, bastoni, lanci di pietre e di bottiglie di vetro, tanto da costringere più volte le vittime a rifugiarsi nel negozio e a chiamare i carabinieri. In seguito a tali eventi, il gip di Catania ha quindi disposto l’ulteriore aggravamento della misura cautelare, disponendo per i coniugi la detenzione cautelare in carcere.