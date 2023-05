Traffico di cocaina sull’asse Catania-Marsala: arrestate 7 persone

Droga, vasto traffico di cocaina tra Catania e Marsala. A seguito dell'operazione Fox, i carabinieri hanno arrestato 7 persone con l'accusa di traffico e spaccio di cocaina.

Un vasto traffico di droga, per la precisione cocaina, è stato scoperto dai carabinieri sull’asse Catania-Marsala.

I militari della compagnia di Marsala, nel Trapanese, coordinati dalla procura, con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e del 12^ reggimento Sicilia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal gip di Marsala, nei confronti di 11 indagati. Di questi, 3 sono in carcere, 4 agli arresti domiciliari con braccialetto e altri 4 con obbligo di dimora nel comune con divieto di uscire in ore notturne. Gli 11 sono accusati di traffico e spaccio di cocaina.

È quanto riscontrato a seguito dell’operazione dei carabinieri denominata “Fox” che ha portato, inoltre, al sequestro di 2 società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala riconducibili a uno degli indagati. Il traffico, veniva, infatti effettuato per mezzo di auto a noleggio delle società sequestrate. Era solo la prima fase di un sistema ben collaudato che prevedeva, successivamente, la cessione della droga a pusher locali per le piazze di spaccio. Oltre agli arresti, sono stati sequestrati 3 chili di cocaina e circa 40mila euro in contanti.