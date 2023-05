Dosi di marijuana pubblicizzate su WhatsApp: arrestato rider della droga

Arrestato pusher 21enne. Organizzava le vendite di amnesia su WhatsApp per poi effettuare le consegne in motorino.

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, di concerto con i colleghi del 12esimo Reggimento “Sicilia” e con la collaborazione della Polizia Locale, in seno ad una vasta operazione antidroga, hanno arrestato un 21enne reo di aver organizzato una rete di spaccio di marijuana di tipo “amnesia”.

Il pusher pubblicava negli stati del social WhatsApp le foto del prodotto disponibile, si organizzava con i suoi contatti sul luogo della consegna per poi salire sul suo scooter Honda SH, nascondere l’amnesia al suo interno e portarla agli acquirenti.

Al momento del fermo da parte dei carabinieri il ragazzo era al telefono per prendere un’altra ordinazione. Su di lui sono stati trovati 75 grammi di prodotto mentre in casa ulteriori 30 grammi insieme ad una bilancia di precisione e al materiale per il confezionamento del prodotto. Il rider della droga è stato messo agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità di Giustizia; arresto convalidato questa mattina dal Gip.