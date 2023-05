Catania, presto il Lungomare Fest: date e orari

Ritorna il Lungomare Fest domenica 7 maggio: di seguito i dettagli.

Torna il Lungomare Fest il 7 maggio, che vedrà la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania dalle ore 10,00 alle ore 19,00 da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

L’evento è sempre molto partecipato dai cittadini che si ritrovano sugli spazi del lungomare per passeggiare, intrattenersi con bici o monopattini.

Il lungomare ospiterà l’evento “I petali del domani” promosso dal II Municipio, una camminata di solidarietà coordinata da Telethon. Parteciperanno anche i ragazzi delle scuole Parini, Giuffrida, Calvino ed Emilio Greco.

Vi saranno diverse attrazioni, come un campetto di calcio gonfiabile per i più piccoli che verrà montato in via del Rotolo. In piazza del Tricolore, vi sarà invece l’auto books per la promozione e lo scambio dei libri e fino alle ore 13:00, un’autoemoteca per lo screening e la donazione del sangue coi volontari dell’associazione San Marco.

In piazza Franco Battiato, invece, ci sarà uno stand per la promozione delle bici elettriche e un altro per la Corri Catania.

I tratti interessati

I tratti viari interessati alla pedonalizzazione sono i seguenti: